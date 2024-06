Stand: 17.06.2024 06:36 Uhr Motorradfahrer verunglückt tödlich im Solling

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer bei Neuhaus im Solling (Landkreis Holzminden) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige am Samstagabend auf der Landesstraße 549 zwischen Neuhaus und Boffzen (Landkreis Holzminden) unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Er verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

