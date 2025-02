Stand: 28.02.2025 08:26 Uhr Etliche Verstöße: Junger Autofahrer in Salzgitter gestoppt

Die Polizei hat in Salzgitter einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und gleich mehrere Straftaten festgestellt. Die Beamten stellten am Dienstag bei einer Kontrolle fest, dass an seinem Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Autos montiert waren. Zudem hatte der 21-Jährige den Angaben zufolge keine gültige Fahrerlaubnis. Da der Mann laut Polizei offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet, die positiv ausfiel. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

