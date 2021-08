Wolfsburgs Inzidenz steigt rasant - Strengere Regeln kommen Stand: 01.08.2021 14:45 Uhr Wolfsburg überschreitet seit mehreren Tagen die Inzidenz von 35, inzwischen ist der Wert sogar auf über 50 gestiegen. Das hat Folgen für das Leben in der Stadt.

Von Montag an gelten in Wolfsburg strengere Regeln etwa für private Zusammenkünfte. So dürfen sich nun nur noch maximal 10 Menschen aus drei Haushalten treffen - Kinder, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Bei privaten Feiern mit mehr als 50 Menschen in Restaurants müssen alle Gäste einen negativen Corona-Test oder einen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis vorlegen. Die Regelungen für alle Bereiche von Einzelhandel über Sport und Freizeit bis zu Schule und Kita hat die Stadt auf einer Übersichtsseite zusammengestellt. Wolfsburg nutzt aber den Spielraum, den das Land den Kommunen lässt. So bleiben etwa Schwimmbäder geöffnet, weil sich dort niemand infiziert habe. Restaurants und Cafés dürfen mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen. Clubs und Diskotheken bleiben hingegen zu.

Inzidenz übersteigt Marke von 50

Die neue Allgemeinverfügung der Stadt ist eine Reaktion auf die Inzidenz über 35. Inzwischen liegt sie allerdings über dem nächsthöheren Grenzwert von 50. Überschreitet Wolfsburg die 50er-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen, dürften den Einwohnerinnen und Einwohnern weitere Verschärfungen ins Haus stehen, darunter stärkere Kontaktbeschränkungen.

Kleinere Infektionsherde als Ursache

Dass ausgelassene Feiern von Fans der italienischen Nationalmannschaft nach deren EM-Sieg die Ursache für die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen sind, glaubt man bei der Stadt derweil eher nicht. Laut Gesundheitsdezernentin Monika Müller ist die Inzidenz aufgrund einiger kleinerer Infektionsherde gestiegen, zum Beispiel durch Reiserückkehrende.

