Stand: 24.04.2024 12:46 Uhr Peine: Unfallschwerpunkt an A2 soll entschärft werden

An der Anschlussstelle Peine-Ost zur Autobahn 2 soll die Unfallgefahr verringert werden. Das teilt die Polizei mit. In der Vergangenheit hatte es dort zahlreiche Unfälle gegeben. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die meisten Unfälle an dieser Stelle beim Abbiegen passieren. Nun soll unter anderem die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h verringert werden. Außerdem wird die Fahrbahnmarkierung erneuert. Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, ob die Maßnahmen erfolgreich waren und die Zahl der Unfälle verringert werden konnte.

