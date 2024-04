Stand: 24.04.2024 16:27 Uhr Landkreis Northeim verzichtet im Mai auf das Rasenmähen

Der Landkreis Northeim beteiligt sich an der Aktion "Mähfreier Mai" der deutschen Gartenbaugesellschaft. Im kommenden Monat werden die Rasenflächen an Schulen und Verwaltungsbebäuden nicht geschnitten. Damit sollen Insekten ausreichend Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten geboten werden, da Wildkräuter und Blumen zumindest zeitweise auf etwa 35.000 Quadratmetern ungehindert wachsen können. Zusätzlich will der Landkreis .8000 Quadratmeter Rasenfläche dauerhaft in Blumen- und Kräuterwiesen umwandeln.

