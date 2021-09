Stand: 24.09.2021 16:37 Uhr Wolfsburger Stadtbibliothek baut Saatgutbörse auf

Die Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus in Wolfsburg baut eine Saatgutbibliothek auf. Dort wird es künftig Saatgut verschiedener Pflanzenarten geben. Die Samen können von den Besuchern kostenlos mitgenommen werden. Damit ist allerdings eine Bitte verbunden: Wenn aus dem Saatgut Pflanzen sprießen, sollen daraus wieder Samen entnommen und in der Bibliothek abgegeben werden. So schließe sich der Kreislauf, heißt es. Die Stadtbibliothek ruft nun Bürgerinnen und Bürger auf, sich mit Saatgut-Spenden an dem Aufbau der besonderen Bibliothek zu beteiligen. Dabei sollte es sich um trockene, sortenreine und nicht genveränderte Samen handeln. Mit dem neuen Angebot möchte die Stadtbibliothek die Wolfsburger Pflanzenwelt, Nachhaltigkeit und Regionalität in den Fokus stellen.

