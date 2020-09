Stand: 11.09.2020 14:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wolfsburg führt Zweitwohnungssteuer ein

Die Stadt Wolfsburg hat eine Zweitwohnungssteuer eingeführt, um den Haushalt aufzubessern. Diese gilt bereits seit 1. August, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Etwa 10.000 Bürger haben in Wolfsburg einen Nebenwohnsitz gemeldet. Wer die Zweitwohnungssteuer zahlen muss, will die Stadt nun prüfen. Es gebe viele Ausnahmen, wie etwa Menschen, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung in Wolfsburg haben, teilte die Stadt am Freitag mit. Zudem gebe es viele Einträge, die nicht mehr aktuell sind. In der Region erheben neben Wolfsburg auch noch Salzgitter, Goslar und Braunlage Steuern auf Nebenwohnungen. Goslar verbuchte dadurch mehr als 400.000 Euro Einnahmen in fünf Jahren. Göttingen hat die Steuer wieder abgeschafft, weil die Kosten zu hoch waren.

