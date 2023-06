Stand: 05.06.2023 11:16 Uhr Wolfsburg: Polizei warnt vor flüchtigen Einbrechern

In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter im Wolfsburger Stadtteil Hattorf in ein Gebäude auf einem Firmengelände eingebrochen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge drei Personen auf dem Gelände. Sie sollen sich Zugang zu dem Gebäude verschafft haben. Die Beamten trafen vor Ort aber niemanden mehr an. Mit einem Polizeihubschrauber und Streifenwagen wurde nach den Tätern gesucht. Bislang blieb die Fahndung ohne Erfolg. Die Polizei warnte davor, im Stadtteil Hattorf Anhalter mitzunehmen.

