Wolfsburg: Klima-Aktivisten legen Feierabendverkehr teils lahm

In Wolfsburg haben sich am frühen Montagabend drei Klima-Aktivisten im Alter von 27, 39 und 58 Jahren auf eine Straße geklebt. Ein weiterer 16-Jähriger unterstützte den Protest, klebte sich allerdings nicht fest. Der Klima-Protest sorgte für Probleme im Wolfsburger Stadtverkehr. Mehr als vier Stunden war die Fahrbahn der Braunschweiger Straße in Höhe Scharoun Theater stadtauswärts gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr zeitweise um. Die Aktivisten gehören zur Gruppe "Letzte Generation". Mit der Aktion wollten sie gegen die Umweltpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Gegen alle Personen wurden Strafanzeigen gefertigt.

