Stand: 08.02.2024 10:53 Uhr Wolfsburg: Erneut Brandstiftung in Kleingartenvereinen

Im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben sind drei Gartenhäuser angezündet und schwer beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schaden betrage mehrere Tausend Euro. Die Gartenlauben in zwei Kleingartenvereinen brannten am Dienstag- und Mittwochmorgen. Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Parzellen verhindern. Der oder die Täter der Brandstiftungen sind noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden. Seit Ende Dezember haben in Wolfsburg mittlerweile 18 Gartenhäuser in Kleingartenvereinen gebrannt.

