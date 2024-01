Stand: 14.01.2024 09:52 Uhr Wieder Feuer in Wolfsburg: Polizei vermutet Brandstiftung

In einem Kleingartenverein in Wolfsburg haben am Samstagabend zwei Gartenlauben gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden beide Lauben komplett zerstört. Die Beamten schätzen den Schaden auf mindestens 30.000 Euro. Anwohnende aus zwei Wohnhäusern wurden den Angaben zufolge wegen des Rauchs und des Funkenflugs vorübergehend evakuiert. In der jüngsten Zeit hatte es häufiger Laubenbrände gegeben. Nach Einschätzung der Polizei "dürfte ein Tatzusammenhang bestehen und vermutlich Brandstiftung vorliegen". Die Ermittler bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 46 460 zu melden.

