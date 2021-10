Stand: 25.10.2021 14:42 Uhr Wolfsburg: Bus erfasst Seniorin - 91-Jährige in Lebensgefahr

Eine 91 Jahre alte Seniorin ist in Wolfsburg von einem Linienbus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik nach Magdeburg. Laut Polizeiangaben war die 91-Jährige am Montagvormittag im Ortsteil Vorsfelde in Höhe eines Einkaufsmarktes auf die Straße gegangen, ohne den Verkehr zu beachten. Trotz Notbremsung und Ausweichsmanöver habe der Bus die Seniorin erfasst. Der 61-jährige Fahrer und eine hochschwangere Frau im Bus erlitten einen Schock.

