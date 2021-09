Wolfsburg: Bahnverkehr nach Zugunfall weiterhin gestört Stand: 25.09.2021 08:18 Uhr Noch bis weit in den Sonnabend hinein rechnet die Deutsche Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen, nachdem ein Zug in Wolfsburg entgleist ist. Verletzte gab es nicht, es entstand ein Millionenschaden.

Wie die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag mitteilte, dürfte es mindestens bis Sonnabend Nachmittag dauern, bis die Störung behoben ist. Auf der Homepage des Unternehmens erfahren Reisende, welche Verbindungen betroffen sind

IC und ICE halten vorläufig nicht in Wolfsburg

Infolge des Unfalls ist der Zugverkehr, der über den Wolfsburger Hauptbahnhof führt, erheblich eingeschränkt. Der Bahnhof wurde für den Zugverkehr teilweise gesperrt. Im Fernverkehr wurden einzelne Gleise für die Durchfahrt auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Berlin zwar freigegeben, wie die Bahn am Freitagmorgen via Twitter mitteilte. Die Züge können aber nicht in Wolfsburg halten. "Aktuell sind noch alle Fernbahnsteige blockiert", sagte der Bahnsprecher. Der Großteil der Züge könne Wolfsburg zunächst nur umfahren.

Bus-Ersatzverkehr im Regionalverkehr und Ausfälle

Auch der Güterverkehr und der Regionalverkehr seien betroffen: Die Enno-Züge starten und enden daher vorübergehend im angrenzenden Bahnhof Fallersleben. Auf dem verbleibenden Weg zum Bahnhof Wolfsburg werden Busse eingesetzt. Weil aufgrund der Bahnhofssperrung neun weitere Enno-Züge nicht genutzt werden können, müssten zudem einzelne Fahrten des Anbieters entfallen, teilte das Unternehmen mit. Dabei handele es sich vor allem um sogenannte Verstärkerfahrten.

Drei Waggons kamen im Schotter zum Stehen

Der Unfall passierte am frühen Freitagmorgen. Der Lokführer des Enno-Zugs habe gegen 5 Uhr ein Signal übersehen und sei auf ein sogenanntes Notgleis geraten, das nach wenigen Metern endet, teilte die Bundespolizei mit. Die ersten drei Waggons sprangen demnach aus den Schienen und kamen im Schotter zum Stehen. Dabei rammten sie einen Strommast und rissen eine Oberleitung herunter.

Bundespolizei geht von Millionenschaden aus

Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Lokführer erlitt allerdings einen Schock. Laut einem Enno-Sprecher sollte der Zug für die erste Fahrt des Tages bereitgestellt werden. Mit Ausnahme des Lokführers seien keine weiteren Menschen an Bord gewesen. Durch den Unfall wurden der Zug sowie Gleisanlagen und Oberleitungen stark beschädigt. Die Bundespolizei geht von einem Millionenschaden aus. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, teilte ein Sprecher mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2021 | 15:00 Uhr