Stand: 07.10.2021 12:07 Uhr Wolfsburg: 76-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 76 Jahre alter Fußgänger ist in Wolfsburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei am Mittwochvormittag eine Ampel bei Grün überquert. Der 86-jährige Autofahrer habe ihn beim Abbiegen übersehen, so die Ermittler. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen in eine Klinik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.10.2021 | 13:30 Uhr