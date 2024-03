Stand: 19.03.2024 09:13 Uhr Wolfenbüttel: Mann bei Brand in Obdachlosenunterkunft verletzt

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Wolfenbüttel ist am späten Montagabend ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 23 Uhr ausgebrochen, das Gebäude musste demnach evakuiert werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner wieder in das Haus zurückkehren. Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, sei allerdings unbewohnbar. Wie schwer der Mann verletzt wurde, gab die Polizei nicht an. Die Beamten haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

