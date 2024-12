Stand: 13.12.2024 14:22 Uhr "Wohnzimmer" von Dennis Schröder: Sportpark in Braunschweig eröffnet

Am Mittwoch ist im Prinz-Albrecht-Park in Braunschweig feierlich ein neuer Skatepark mit Basketballanlage eröffnet worden. Nach Angaben der Stadt wurde die ehemalige Rollschuhbahn für insgesamt rund 1,4 Millionen Euro zur neuen Sportanlage umgebaut. Einer der beiden Basketballplätze ist demnach mit den Initialen "DS" als Bodenmuster gestaltet und nimmt damit Bezug auf den Basketballweltmeister Dennis Schröder. Der NBA-Profi hatte den Platz als Jugendlicher intensiv genutzt und war dort für den Basketballsport entdeckt worden. An den Kosten der Sanierung beteiligte sich Schröder laut Stadt mit knapp 50.000 Euro, den Rest der Kosten trug die Stadt. Die Anlage ist komplett barrierefrei und kann daher auch von Rollstuhlsportlerinnen und -sportlern genutzt werden. Es gibt eine LED-Beleuchtung, sodass der Platz auch in der dunklen Jahreszeit bis 22 Uhr genutzt werden kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Basketball