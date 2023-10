Stand: 05.10.2023 09:28 Uhr Dennis Schröder unterstützt Ausbau seines Jugend-Basketballplatzes

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder will sich für die Jugend in seiner Heimatstadt Braunschweig engagieren. Die Stadt will nach eigenen Angaben einen Jugendplatz im Prinz-Albrecht-Park für 1,4 Millionen Euro modernisieren und ausbauen. Schröder will sich an dem Projekt nach Angaben der Stadt mit 50.000 Euro beteiligen. Der 30 Jahre alte Basketball-Profi spielte als Jugendlicher selbst oft dort und wurde damals von Braunschweiger Nachwuchscoach Liviu Calin dort entdeckt. Auf dem 3.200 Quadratmeter großen Platz sollen ein neugestalteter Skatepark und zwei Basketball-Felder entstehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.10.2023 | 20:00 Uhr