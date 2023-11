Stand: 28.11.2023 09:05 Uhr Windräder im Großraum Braunschweig geplant - Suche nach Fläche

Der Regionalverband Großraum Braunschweig prüft nach eigenen Angaben neue Windparks in Wäldern zu errichten, auch wenn dafür Bäume gefällt werden müssen. Grund ist eine Vorgabe des Landes Niedersachsen, wonach 3,18 Prozent der Fläche zwischen Harz und Heide für Windräder reserviert werden muss. Bisher sind rund 1,3 Prozent verplant. Eine andere Möglichkeit Flächen für Windkraftanlagen zu generieren sei es, den Mindestabstand zu Siedlungen zu verringern. Bisher galt eine Grenze von 1.000 Metern. Sie könnte in den neuen Plänen fallen, teilte der Regionalverband mit. Der Verband legt Gebiete im Großraum Braunschweig fest, in denen Windparks entstehen können. So soll ausgeschlossen werden, dass jede Kommune eigenständig Windräder genehmigt. Aktuell sind 420 Windräder in 38 Windparks im Großraum Braunschweig in Betrieb.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.11.2023 | 07:30 Uhr