Stand: 30.07.2024 07:48 Uhr Wildschweine füttern verboten - 2.500 Euro Zwangsgeld

Die Stadt Braunlage (Landkreis Goslar) verbietet das Füttern von Wildschweinen. Darunter fällt auch das Auslegen von Futter. Wie die Stadt mitteilte, muss Futter für andere Tiere so ausgelegt werden, dass Wildschweine es nicht erreichen können. Mülltonnen sind laut der Allgemeinverfügung so zu lagern, dass Wildschweine sie nicht umstoßen und an den Inhalt gelangen können. Auch Kompostplätze müssen Anwohnerinnen und Anwohner entsprechend sichern. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung droht den Angaben zufolge ein Zwangsgeld in Höhe von 2.500 Euro. Seit Monaten nehmen Vorfälle mit Wildschweinen im Ortsteil St. Andreasberg kontinuierlich zu. Ein Hund wurde bereits von einem Wildschwein getötet. Mitte Juli hatte der Landkreis den Einsatz von Lebendfallen genehmigt.

