Stand: 03.07.2024 15:00 Uhr Wildschwein tötet Dackel in Sankt Andreasberg

Ein Wildschwein hat in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) einen Dackel getötet. Ein Bürger habe am Dienstag seine beiden Hunde in den Garten gelassen, sagte Bürgermeister Wolfgang Langer (Bürgerliste Braunlage-St. Andreasberg-Hohegeiß) dem NDR Niedersachsen. Einer der Hunde sei dann von einem Wildschwein angegriffen worden und gestorben. Wildschweine sorgen schon länger für Probleme in der Stadt im Harz. Zuletzt habe sich ein Kind nicht aus dem Bus getraut, weil sich ein Wildschwein nur wenige Meter aufhielt, so Langer. Auch der Friedhof sei von den Tieren schon umgegraben worden. Am Mittwoch wollen Stadtvertreter, Jagdpächter, Landesforsten und die Untere Jagdbehörde beraten, wie sie gegen die Wildschweine vorgehen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.07.2024 | 15:00 Uhr