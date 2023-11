Stand: 02.11.2023 09:09 Uhr Wildkatzen-Erlebniszentrum im Harz trauert um Kater "Hugo"

Kater "Hugo", der wohl bekannteste Bewohner des Wildkatzen-Erlebniszentrums bei Bad Harzburg (Landkreis Goslar) musste eingeschläfert werden. Das 19 Jahre alte Tier litt an einer unheilbaren Niereninsuffizienz. Obwohl "Hugo" ein Hauskater war, lebte er seit der Eröffnung des Wildkatzen-Erlebniszentrums vor sechs Jahren in Bad Harzburg. An ihm ließ sich der Unterschied zwischen einer Haus- und einer Wildkatze erkennen und erklären. Hugo erfreute sich stets großer Beliebtheit, Besucher seien teilweise wöchentlich nur seinetwegen gekommen, so die Betreiber. Dreimal verschwand "Hugo" für längere Zeit. Passanten hielten ihn für einen Streuner und nahmen ihn mit nach Hause. Hugo wird am Sonntag um 14 Uhr auf dem Gelände des Wildkatzen-Erlebniszentrums beigesetzt. Der Eintritt ist frei, Spenden seien aber sehr willkommen.

