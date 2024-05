Pokalfinale VfL Wolfsburg - FC Bayern: Dauersieger will Double-Jägerinnen stoppen

Pokalfinale: Dauersieger Wolfsburg will Münchens Double-Jägerinnen stoppen

Stand: 08.05.2024 15:45 Uhr

Gipfeltreffen im DFB-Pokalfinale der Frauen: Dauersieger VfL Wolfsburg, der den zehnten Pokalsieg in Serie und den elften insgesamt feiern will, trifft am Donnerstag auf Meister FC Bayern München, der vom ersten Double träumt.