Stand: 18.03.2024 08:42 Uhr Wieder Stiche am Bahnhof in Wolfsburg - Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Busbahnhof (ZOB) in Wolfsburg ist am Samstagabend ein 21-Jähriger mit einer Stichwaffe leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen zwei Personengruppen. Der Streit mündete demnach in Handgreiflichkeiten zwischen einem unbekannten jugendlichen Täter und dem 21-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt. Als dabei beide zu Boden gingen, habe der Täter mit einer noch nicht identifizierten Waffe auf den 21-Jährigen eingestochen und sei dann geflohen. Der getroffene junge Mann sei ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Erst vor wenigen Tagen war bei einer Auseinandersetzung am ZOB ein 18-Jähriger beinahe getötet worden. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Die Beamten suchen nach Zeugen des erneuten Vorfalls und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 4646 - 0.

