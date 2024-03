Verdächtiger nach Angriff auf 18-Jährigen in Untersuchungshaft

Stand: 11.03.2024 18:38 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstag in Wolfsburg schwebt ein 18-Jähriger in Lebensgefahr. Nun ist ein Verdächtiger festgenommen worden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.