Stand: 19.04.2024 20:32 Uhr Wieder Hakenkreuz-Schmierereien in Göttingen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Göttinger Südstadt mehrere Hausfassaden und rund 30 geparkte Autos mit verbotenen Hakenkreuz-Symbolen und rechtsradikalen Schriftzügen beschmiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Erst am vergangenen Wochenende war es laut Polizei ebenfalls in der Göttinger Südstadt zu einer Serie ähnlicher Taten gekommen. Darüber hinaus hatten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch die Geschäftsstelle des "Göttinger Tageblatts" mit Farbe beschmiert. In allen Fällen wurde demnach silberne Farbe verwendet. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Auch die Schadenshöhe stehe bislang noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.04.2024 | 15:00 Uhr