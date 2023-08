Stand: 14.08.2023 16:58 Uhr Hoher Schaden nach Brand von Bürogebäude: 25-Jähriger verdächtig

Nach dem Brand eines Lager- und Bürogebäudes in Wolfsburg am Sonntagabend ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mindestens 350.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr das komplette Dach des Hauses abdecken, dabei gab es immer wieder Verpuffungen. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde die Polizei nach eigenen Angaben auf den 25-Jährigen aufmerksam und durchsuchte seine Wohnung. Die Ermittlungen dauern an.

