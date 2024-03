Stand: 01.03.2024 13:58 Uhr Wieder Blindgänger-Verdacht in Göttingen

Auf dem Schützenplatz in Göttingen liegen möglicherweise zwei weitere Blindgänger. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Noch hat das keine Konsequenzen für Anwohnerinnen und Anwohner: Bisher steht den Angaben zufolge nicht fest, wann die Verdachtspunkte genauer geprüft werden - erst dann wird das Gebiet evakuiert. Vorher soll der Bereich auf weitere Verdachtspunkte untersucht werden. Erst einmal wurden die verdächtigen Stellen jetzt mit Containern voll Wasser abgedeckt. Die angrenzende Sporthalle könne weiter genutzt werden, hieß es. In den vergangen Jahren waren bereits mehrere Blindgänger auf dem Schützenplatz gefunden und unschädlich gemacht worden.

