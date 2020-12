Wieda: Lebensgroße Krippenfiguren locken in den Südharz Stand: 07.12.2020 10:11 Uhr Mit einem besonderen Adventsprogramm lockt der kleine Ort Wieda im Südharz derzeit Besucher an. Jetzt in der Vorweihnachtszeit werden dort mehrere Krippenszenen mit lebensgroßen Figuren nachgestellt.

Bereits zum 16. Mal veranstaltet der Ort, der zur Gemeinde Walkenried (Landkreis Göttingen) gehört, seine Krippenweihnacht. Die Figuren stehen an ganz profanen Plätzen wie in Garageneinfahrten und Vorgärten. "Mehr als 20 davon lassen sich auf einem Fußweg von etwa zweieinhalb Kilometern bestaunen", sagte Mitorganisator Klaus-Erwin Gröger.

Krippen bis 30. Dezember zu sehen

Wegen Corona fallen ihm zufolge viele Programmpunkte wie Konzerte und ein Punschtreff aus. "Dennoch bin ich überrascht, wie viele Gäste schon gekommen sind", sagte Gröger. Viele spazierten durch das 1.300-Einwohner-Dorf oder hielten kurz mit dem Auto an. Nach Angaben der Veranstaltenden können die Krippenszenen noch bis zum 30. Dezember bestaunt werden. Im NDR Fernsehen sind die Krippen von Wieda in der Sendung "Die Nordreportage" einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, ab 18.15 Uhr zu sehen.

