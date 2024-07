Stand: 02.07.2024 16:54 Uhr Weltkulturerbe Kloster Corvey setzt auf "Augmented Reality"

Die Weltkulturerbestätte Corvey im Landkreis Höxter bei Holzminden macht derzeit mit einer "Augmented Reality"-Ausstellung von sich reden. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz tauchen die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Mittelalters ein. Corvey hatte bisher das Problem, dass es kaum Kunstschätze zu bieten hat. Die Säulen und Bögen des über 1.100 Jahre alten Westwerks sind weitgehend kahl. Nur hier und da sind Reste von Wandmalereien zu sehen. Auf dem Display eines Tablets, das jeder Besucher der Ausstellung erhält, sind nun die kompletten Malereien zu sehen, so wie sie die Künstler im Jahr 885 gestaltet haben. Es genügt, das Tablet in Richtung der Säulen, Decken und Bögen zu halten. Der Computer erkenne die architektonischen Formen und ergänze die kahlen Wände mit reich verzierten Motiven, sagt Standortleiterin Annika Pröbe. Vor zehn Jahren wurde das Kloster Corvey in die UNESCO-Weltkulturliste aufgenommen. Die UNESCO schreibt eine zeitgemäße Präsentation vor, um den Ort auch für junge Menschen interessant zu machen.

