Stand: 05.04.2025 15:40 Uhr Kletterer stürzt an Ithklippen acht Meter in die Tiefe

Ein 37-jähriger Kletterer ist am Freitagabend an den Ithklippen bei Lüerdissen im Landkreis Holzminden acht Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Feuerwehr Eschershausen am Samstag mitteilte, erlitt der Mann dabei schwere Verletzungen. Es war laut Feuerwehr trotz Sicherung mehrfach gegen einen Felsen geprallt und schließlich auf den Boden gefallen. Andere Kletterer alarmierten die Rettungskräfte. Die einsetzende Dunkelheit und das unwegsame Gelände hätten die Bergung erschwert. Der 37-Jährige sei schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

