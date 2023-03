Stand: 27.03.2023 10:38 Uhr Welpe aus Auto geworfen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Königslutter (Landkreis Helmstedt) am Samstagmittag einen Welpen aus einem stehenden Auto geworfen und sind dann weggefahren. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall im Riesenberger Weg und verständigte die Polizei. Die Beamten brachten den kleinen Yorkshire-Terrier in eine Tierklinik. Der Welpe sei nicht verletzt worden, hieß es. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Insassen des Autos - einem roten Pkw mit Goslarer Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 94 10 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.03.2023 | 13:30 Uhr