Weitere Glätte-Unfälle: Fischlaster verunglückt auf der A1 Stand: 04.01.2025 16:39 Uhr Der Wintereinbruch sorgt weiter für schwierige Verhältnisse auf den Straßen im Norden. Auf der A1 verunglückte in der Nacht ein Fischlaster. Die Sperrung der Autobahn wurde am Nachmittag aufgehoben.

Wegen der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die A1 zwischen Sittensen und Elsdorf (Landkreis Rotenburg) zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Kurz vor Mitternacht waren in dem Bereich mehrere Autos und Lkw ineinander gefahren. Der Unfall ging laut Feuerwehr von einem Lastwagen aus, der lebendige Forellen geladen hat. Der Lkw stellte sich quer, ein weiterer Lkw prallte dagegen. Dadurch wurde das Wasserbecken des Fischlasters beschädigt. In der Folge landeten etwa 7.000 Fische auf der Fahrbahn und verendeten dort. Zudem brach ein Rohr aus dem Sattelzug, welches durch die Frontscheibe eines Autos stieß. Der Beifahrer des Pkw kam laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus. Außerdem fuhr noch ein weiterer Lkw in die zuvor verunglückten Laster. Insgesamt verletzten sich nach Angaben der Feuerwehr fünf Personen. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 200.000 Euro.

Zahlreiche Glätteunfälle in und um Braunschweig

Auch im Nordwesten Niedersachsens führte Glätte zum Beispiel auf der A27 in Cuxhaven und auf der A28 bei Apen (Landkreis Ammerland) zu Unfällen. In Grundoldendorf im Landkreis Stade überschlug sich in der Nacht auf Samstag eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto - sie blieb nach Polizeiangaben unverletzt. In Verden meldete die Polizei rund "20 Unfälle durch nicht angepasste Fahrweise bei Straßenglätte durch Schnee oder überfrierende Nässe". Im Gebiet der Polizei Braunschweig kam es binnen acht Stunden zu "einer Vielzahl von Glätteunfällen mit Blechschäden". Allein in Peine zählte die Polizei 17 Unfälle "am frühen Freitagabend bis in die Morgenstunden des Samstags". Im Stadtgebiet von Oldenburg sorgten glatte Straßen laut Polizei für rund 30 Unfälle. Meistens blieb es bei geringen Sach- oder Personenschäden.

Mehrere Glätteunfälle im Emsland und Landkreis Cloppenburg

Videos 1 Min Zahlreiche Verkehrsunfälle durch glatte Straßen In Revenahe kam eine Taxifahrerin ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Auch in Varel gab es mehrere Verletzte. (03.01.2025) 1 Min

In Börger (Landkreis Emsland) kam am Freitagabend eine 52-Jährige mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Frau verletzte sich laut Polizei schwer. Auch im Landkreis Cloppenburg meldeten die Beamten am Freitag mindestens vier glättebedingte Unfälle. Im Landkreis Stade kam es zu mindestens fünf leicht verletzten Personen, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem kam am Freitagvormittag eine Taxifahrerin von einer schneebedeckten Straße bei Kammerbusch ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzten sich die Frau und zwei Mitfahrer.

Wetter im Norden mit Achterbahnfahrt

Nach dem Wintereinbruch soll es am Sonntag wieder wärmer werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag vor einer brisanten Wetterlage. Vor allem im Norden sei mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen, die für Glätte sorgen, wie eine DWD-Meteorologin mitteilte. In der Nacht zu Sonntag gebe es verbreitet Frost und Glätte sowie überfrierende Nässe. Die Tiefstwerte liegen laut DWD im Binnenland dann bei minus 1 bis minus 4 Grad und im Oberharz bei minus 6 Grad. Im Laufe des Sonntags geht der Schnee dann in Regen über, es besteht Glatteisgefahr. Am Abend entspannt sich die Lage laut DWD, es wird dann deutlich milder und regnet. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen im südlichen Emsland auf rund 7 Grad, im Wendland auf 1 Grad. Die Nacht zum Montag wird frostfrei - bevor es zur Wochenmitte wieder kälter wird.

