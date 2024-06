Stand: 21.06.2024 13:47 Uhr Wegen Prügelei: Kein Public Viewing der EM mehr in Northeim

Die Organisatoren des Public Viewings auf dem Münsterplatz in Northeim haben alle weiteren Termine für die diesjährige EM abgesagt. Das teilte der Veranstaltungsleiter am Freitag mit. Grund ist demnach eine Auseinandersetzung beim vergangenen EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn. Am Rande des Events hatten sich zwei Männer geprügelt, einer der beiden wurde dabei laut Polizei schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Veranstalter haben Stadt und Polizei nach dem Vorfall angeboten, Beamte einzusetzen und die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. Doch das Team aus Ehrenamtlichen wolle kein Risiko mehr eingehen, so der Veranstalter. Auch wollten sie mit der Absage ein klares Zeichen gegen Gewalt setzen.

