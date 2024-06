Stand: 21.06.2024 11:22 Uhr Faustschlag gegen den Kopf: Streit in Northeim eskaliert

Am Mittwochabend haben sich zwei Männer in der Northeimer Innenstadt gestritten und später auch gegenseitig verletzt. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, waren die Streitigkeiten zwischen dem 27-Jährigen und dem 36-Jährigen den Beamten bereits bekannt. Die Männer sollen sich zufällig am Northeimer Münster über den Weg gelaufen sein, wo sie erneut stritten. Laut Polizei kam es daraufhin zu einem Handgemenge. Der 36-jährige Mann wurde durch einen Faustschlag am Kopf verletzt, der 27-Jährige durch einen Kopfstoß im Gesicht. Beide wurden nach Polizeiangaben in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min