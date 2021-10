Wegen Kündigung: 43-Jähriger will Vorgesetzte töten Stand: 27.10.2021 18:36 Uhr Ein Mitarbeiter eines Braunschweiger Unternehmens hat von seiner bevorstehenden Kündigung erfahren - und seinen Vorgesetzten gedroht, sie umzubringen. Die Polizei durchsuchte daraufhin seine Wohnung.

Laut Polizei hatte der 43-Jährige am Dienstagabend mitgeteilt, seine Vorgesetzten in einem Personalgespräch zu töten, bei dem es um die Kündigung gehen sollte. Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an und nahm ihn in Gewahrsam. Der Mann war im Besitz von legalen Schusswaffen und dazugehöriger Munition.

Chemikalien gefunden - Ermittlungen laufen

In der Wohnung fahnden Fahnder zudem diverse Chemikalien, die nun untersucht werden müssten, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten und eines waffenrechtlichen Verstoßes aufgenommen.

