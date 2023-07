Stand: 10.07.2023 12:41 Uhr Wegen Hitze: Frau verliert Kontrolle über Auto und baut Unfall

Eine Frau hat am Sonntag wegen der Hitze mit ihrem Auto einen Unfall in einem Ortsteil von Northeim gebaut. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 70-Jährige aufgrund einer defekten Klimaanlage in ihrem Wagen eine hitzebedingte Erschöpfung. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen Unwetter im Norden: Schäden durch Blitze und umgekippte Bäume Durch einen Baum wurde eine Frau in Hude schwer verletzt. In Moorrege hat offenbar ein Blitz ein Reetdach in Brand gesetzt. mehr

