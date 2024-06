Stand: 27.06.2024 15:02 Uhr Wasserqualität der Badeseen ist ausgezeichnet

Die Wasserqualität der Badeseen in der Region Braunschweig-Göttingen ist überwiegend sehr gut. Das geht aus dem Badegewässer-Atlas des Landesgesundheitsamt hervor. Das Wasser im Salzgittersee wird zum Beispiel alle zwei Wochen an drei Stellen geprüft. Dort herrscht demnach seit Beginn der Badesaison eine ausgezeichnete Wasserqualität. Weitere Seen mit der offiziellen EU-Einstufung ausgezeichnet Qualität (unter anderem):





Allersee (Wolfsburg)

Bernsteinsee (Landkreis Gifhorn)

Tankumsee (Landkreis Gifhorn)

Kuttelbacher Teich (Landkreis Goslar)

Odertalsperre (Landkreis Goslar)

Wendebachstausee (Landkreis Göttingen)

Seeburger See (Landkreis Göttingen)

Menschen aus Peine und Northeim müssen sich derzeit alternative Badestellen suchen. Neben demEixer See in Peine ist auch der Northeimer Kiessee gesperrt, wegen Hochwasserschäden am Damm zwischen See und Rhume.

