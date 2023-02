Stand: 20.02.2023 08:39 Uhr Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter

In Salzgitter sind heute Mitarbeitende der Stadtverwaltung, des Jobcenters und der Müllentsorgung in einen Streik getreten. Die Stadtbibliothek ist geschlossen. Die Kommunalgewerkschaft komba hatte die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dazu aufgerufen. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit. Am Dienstag soll in Braunschweig gestreikt werden. Dort fallen zum Beispiel alle Busse und Bahnen des Linienverkehrs aus, nur Schulbusse fahren, teilte die Braunschweiger Verkehrs-GmbH mit. Auch im Klinikum Wolfsburg legen Mitarbeitende die Arbeit nieder, heißt es von der Gewerkschaft ver.di. Die nächsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.02.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften