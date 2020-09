Stand: 20.09.2020 12:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vor laufender Kamera: Polizist schlägt jungen Mann

Ein mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt in Göttingen sorgt für Empörung. In einem Video-Clip, der im Internet kursiert, ist zu sehen, wie ein Polizist einem 19-jährigen Mann kräftig ins Gesicht schlägt. Die Polizei erklärte, in dem Fall werde intern ermittelt. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. "Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung laufen, werden aber aus Gründen der Neutralität von einer anderen Polizeiinspektion übernommen", sagte eine Sprecherin.

Vorfall wird live übertragen

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren am vergangenen Donnerstag vier Beamte zur Wohnung des 19-Jährigen gerufen wurden, weil es dort eine massive Ruhestörung gegeben haben soll. Als die Polizisten die Wohnung betraten, konnten sie nicht ahnen, dass der junge Mann gerade im Internet auf einer Video-Konferenz-Plattform aktiv war. Dort wurde das Geschehen - allerdings ohne Ton - live übermittelt. Später verbreitete es sich dann rasend schnell in den sozialen Medien.

Welcher Beamte hat zugeschlagen?

Zu sehen ist der Arm eines Polizisten, der dem jungen Mann ins Gesicht schlägt. Im Hintergrund sind Kollegen zu erkennen, die mit verschränkten Armen dastehen und nicht eingreifen. Die Gesichter der Beamten sind nicht zu erkennen. Deshalb sei es noch nicht klar, wer geschlagen habe, so die Sprecherin. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden. Für den Nachmittag hat die Polizei angekündigt, sich ausführlich zu dem Fall zu äußern.

