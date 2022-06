Nach vier Jahren Sperrung: B83 bei Bodenwerder ab August frei Stand: 13.06.2022 14:25 Uhr Seit 2018 ist die B83 bei Steinmühle im Landkreis Holzminden gesperrt - mit Auswirkungen für Anwohner und Betriebe. Nun steht fest: Spätestens im August soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Auf einem Teilstück wird die Straße seit mehr als einem Jahr wegen drohender Felsabstürze saniert, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Derzeit würden noch Sicherungsarbeiten am Hang durchgeführt, sagte Markus Brockmann von der Landesbehörde. Auf 1,5 Kilometern Länge werden unter anderem Netze und Fangzäune an den steilen Felswänden montiert. Bauarbeiter seilen sich dazu den Angaben zufolge an der teilweise 70 Meter hohen Steilwand ab. Zur weiteren Absicherung soll außerdem noch eine niedrige Betonwand aufgestellt werden.

VIDEO: B83: Große Gefahr durch Felswand (26.04.2019) (1 Min)

Arbeit am Fahrbahnbelag hat gerade erst begonnen

Gleichzeitig werden eine Stützwand und die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten am Fahrbahnbelag hätten gerade erst begonnen, hieß es. Dort werden zunächst Regenwasserkanäle und Entwässerungsanlagen erneuert. Zu Beginn der Arbeiten war die Fahrbahnsanierung noch nicht vorgesehen - sie sorgt für die Verzögerung bei der Fertigstellung.

Eigentlich sollten alle Arbeiten schon im April 2022 abgeschlossen sein. Die Arbeiten bei Pegestorf sind jedoch extrem aufwendig, weil es sich um ein sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet - kurz FFH-Gebiet - handelt, in dem viele geschützte Pflanzen und Tiere leben. Die Baustelle gilt deshalb als eine der schwierigsten in ganz Niedersachsen.

Die B83 ist wegen der drohenden Felsabstürze für den Verkehr bereits seit Jahren im Bereich Steinmühle zwischen Brevörde und Pegestorf gesperrt. Verkehrsteilnehmende müssen den Abschnitt weiträumig umfahren, etwa um von Bodenwerder nach Holzminden zu fahren.

Weitere Informationen Bundesstraße 83 soll 2022 wieder frei sein Seit 2018 ist die B83 bei Bodenwerder wegen drohender Felsabstürze gesperrt. Naturschutz und Corona bereiten Probleme. (18.05.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr