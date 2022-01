Stand: 16.01.2022 09:00 Uhr Vienenburg: Okerbrücke wegen Bauarbeiten tagelang gesperrt

In der Nähe von Goslar wird an der Bundesstraße 241 die Okerbrücke ab Montag für vier Tage gesperrt. Wie die Niedersächsische Straßenbaubehörde mitteilte, finden an dem Bauwerk am Ortseingang der Ortschaft Vienenburg bis Donnerstag Bauarbeiten statt. Für Autos und Lastwagen wird eine Umleitung eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Okerquerung weiter nutzen. Sie müssen aber mit Wartezeiten durch kurzzeitige Sperrungen rechnen. Unter der Brücke werden Netze angebracht, die Vögel und Fledermäuse davon abhalten sollen, diese als Nistplatz zu nutzen. So soll verhindert werden, dass die Tiere beim geplanten Abriss der Brücke im Frühjahr verletzt werden.

