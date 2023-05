Stand: 28.05.2023 14:54 Uhr Vieh-Austrieb in Wildemann zieht Tausende Besucher in den Harz

Im Harz haben rund 5.000 Landwirte, Bewohner und Touristen nach der Corona-Pause die Tradition des Viehtriebs in Wildemann (Landkreis Goslar) wiederbelebt. Gemeinsam brachten sie am Pfingstsonntag eine Herde des bedrohten Harzer Roten Höhenviehs zum Bauernhof "Klein Tirol" auf ihre Wiese. "In diesem Jahr ist unsere Herde etwas kleiner als üblich, da wir die Population neu aufbauen", sagte Landwirt Jens Herberger. Neun erwachsene Kühe und zwei Kälber verbringen demnach den Sommer auf der Bergwiese. Der Vieh-Austrieb in Wildemann zählt zu den populärsten Veranstaltungen im Harz.

