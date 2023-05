Themenwoche Biodiversität bei NDR Info

Stand: 22.05.2023 06:00 Uhr Den Reichtum der Natur bewahren - Themenwoche Biodiversität

Im Wasser, an Land und in der Luft - fast überall auf der Erde geht die Vielfalt an Tieren und Pflanzen, an Biotopen und Ökosystemen zurück. Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN sind von derzeit mehr als 150.000 erfassten Tier- und Pflanzenarten über 42.100 Arten bedroht. In Deutschland gilt knapp ein Drittel aller Arten als gefährdet. Auch in Norddeutschland geht es vielen Insekten, Vögeln und Meeresbewohnern nicht gut, weil Menschen ihre Lebensräume zerstört haben - durch die Umwandlung von Flächen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Klimawandel. Was können wir ändern? Die Wissenschaftsredaktion von NDR Info widmet sich dieser Frage in einer Themenwoche Biodiversität.