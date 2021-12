Stand: 23.12.2021 15:29 Uhr Versuchte Tötung von Partnerin? 59-Jähriger soll in Haft

Nachdem ein 59-Jähriger am Sonntag in Northeim versucht haben soll, seine Partnerin zu töten, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen Haftbefehl erlassen worden. Derzeit befindet sich der Mann aus nicht bekannten Gründen in einem Vollzugskrankenhaus in Berlin. Der 59-Jährige war nach der Tat per Auto vor der Polizei geflüchtet. In Berlin konnte er schließlich gestellt werden. Zuvor soll er die Frau in Northeim schwer am Kopf verletzt haben. Das 51-jährige Opfer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

