Stand: 29.06.2021 09:21 Uhr Versandhändler Amazon plant Verteilzentrum in Salzgitter

Amazon will in Salzgitter ein neues Verteilzentrum eröffnen. Dort sollen dauerhaft rund 130 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze entstehen, teilte das Unternehmen mit. Hinzu kämen Hunderte Stellen für Fahrerinnen oder Fahrer. Man rechne mit der Eröffnung des Zentrums im kommenden Frühjahr, so das Unternehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.06.2021 | 13:30 Uhr