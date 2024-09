Stand: 13.09.2024 14:31 Uhr Vermisster aus Bad Sachsa: Wer hat Axel K. gesehen?

Die Polizei sucht nach Axel K. aus Bad Sachsa (Landkreis Göttingen). Nach Angaben der Beamten wird er seit Donnerstag vermisst. Zuletzt gesehen wurde er demnach an seiner Wohnadresse - seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist 62 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und trägt kurzes, graues Haar. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie bittet deshalb um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer sagen kann, wo sich Axel K. aufhalten könnte, erreicht die Polizei in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 96 30 - kann aber auch jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min