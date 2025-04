Stand: 02.04.2025 14:25 Uhr Gandersheimer Domfestspiele: Musical als Highlight angekündigt

Eines der Highlights bei den Gandersheimer Domfestspielen wird in diesem Jahr das Musical "Cabaret" sein, wie die Domfestspiele am Mittwoch ankündigten. "Cabaret" erzählt die Geschichte eines Amerikaners, der sich im Berlin der 1930er Jahre in eine Sängerin verliebt, während die erstarkenden Nazis zu einer immer größeren Bedrohung werden. "Es ist mein Anliegen als Intendant, gerade in diesen Zeiten des zunehmenden Extremismus in beiden politischen Lagern in Deutschland den warnenden Finger zu heben", sagte Regisseur Achim Lenz. Die Domfestspiele beginnen in diesem Jahr am 15. Juni. Neben Cabaret wird in dieser Spielzeit in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) auch "Walk the Line - die große Johnny-Cash-Show" und "Ein Sommernachtstraum" von Shakespear gezeigt. Für Eltern und Kinder läuft außerdem "Der kleine König Artus".

