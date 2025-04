Stand: 02.04.2025 14:09 Uhr Trickdiebe erbeuten Münzsammlung von Rentnerin

Trickbetrüger haben einer Seniorin im Braunschweiger Stadtteil Heidberg ihre Münzsammlung gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Pärchen bereits am Samstag bei der 84-Jährigen geklingelt. Beide gaben vor, die Dusche überprüfen zu wollen. Laut Polizei schöpfte die Rentnerin keinen Verdacht, da tatsächlich vor kurzem in ihrer Wohnung eine neue Dusche eingebaut worden war. Während die 84-Jährige sich mit der Frau unterhielt, wollte der Mann demnach die Dusche "inspizieren". Erst nachdem das Pärchen die Wohnung verlassen hatte, stellte die Rentnerin fest, dass ihre Münzsammlung fehlte. Nach Angaben der Ermittler liegt der Schaden in einem unteren vierstelligen Bereich. Weil die mutmaßlichen Täter noch nicht gefasst wurden, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 476-2516.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig