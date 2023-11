Stand: 06.11.2023 09:17 Uhr Vermisste 13-Jährige aus Dransfeld ist wieder aufgetaucht

Eine seit Mittwoch als vermisst gemeldete 13 Jahre alte Schülerin aus Dransfeld (Landkreis Göttingen) ist am späten Sonntagnachmittag im Rahmen einer Überprüfung wohlbehalten in einer Wohnung in Einbeck (Landkreis Northeim) angetroffen worden. Zuvor hatte die Polizei mit einem Foto öffentlich nach ihr gefahndet.

