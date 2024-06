Stand: 04.06.2024 15:29 Uhr Tödlicher Unfall beim Ausparken: Frau stirbt in Duderstadt

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde sie vom Auto eines 88-Jährigen erfasst, der gerade aus einer Parklücke ausparken wollte. Die Frau sei zuvor Beifahrerin gewesen, hatte das Auto dann aber verlassen, so ein Polizeisprecher. Ein 82 Jahre alter Passant wurde ebenfalls vom Auto erfasst und wurde schwerstverletzt in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

